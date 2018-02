Foto de Amy é usada em embalagem de droga Imagens da cantora Amy Winehouse e do terrorista Osama Bin Laden eram usadas por traficantes para aumentar a venda de drogas na Favela do Mandela, em Manguinhos, na zona norte do Rio. PMs apreenderam ontem no local cerca de 300 papelotes de cocaína com a fotografia da cantora e o nome "Amy House", além de trouxinhas de maconha com a foto do terrorista e a inscrição "Saudades Eternas".