Fóruns de São Paulo devem manter horário O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux concedeu liminar à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para que seja mantido o horário de atendimento nos fóruns de todo o Estado de São Paulo. A seccional paulista havia solicitado ao Conselho Federal da OAB que ingressasse com um pedido de liminar para evitar a redução da jornada, como pretendia o Tribunal de Justiça de São Paulo.