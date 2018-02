Fórum reabre em Paraitinga, em versão digital Atingido pelas chuvas do início do ano, o Fórum de Justiça de São Luiz do Paraitinga, no interior de São Paulo, foi reaberto ontem. A comarca tornou-se a primeira do Estado a ter todos os processos novos e antigos completamente digitalizados. Para isso, os 2.100 processos que foram atingidos pela água e barro foram recuperados, em um trabalho que durou cerca de sete meses. A expectativa da direção do Fórum é de que a movimentação a partir de agora deva ser bem menor, pois todos os processos poderão ser acessados online. /