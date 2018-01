Fórum discute a importância histórica e cultural da Avenida Paulista

A história da Avenida Paulista, sua arquitetura, cultura, as manifestações que movimentaram e paralisaram a região, a segurança e a mobilidade local, entre outros temas, serão debatidos no Fórum Pensar Paulista, que ocorre nesta terça-feira, 26, e quarta-feira, 27, no Auditório do Instituto Cervantes, na Avenida Paulista, 2.439. A entrada grátis.

O evento, organizado pela Associação Paulista Viva, será transmitido ao vivo pela TV Estadão, a partir das 9h30.