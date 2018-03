Fortes chuvas colocam cidade de SP em estado de atenção

Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção às 14h30 desta quinta-feira, 25, em razão das fortes chuvas que atingem a capital. A cidade já tem seis pontos de alagamento. As áreas leste e sudeste entraram em atenção às 13h55, seguido pela Marginal do Tietê e do centro, às 14h15, e das zonas norte, sul, oeste e a Marginal do Pinheiros, às 14h30.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, chove moderado no bairro do Ipiranga, na zona sudeste, e entre os bairros de Santana, Vila Maria, Vila Guilherme, Limão e Casa Verde, na zona norte.

Por volta das 14h40, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava seis pontos de alagamento, sendo três intransitáveis na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, sentido Sapopemba. Os alagamentos estão localizados perto da Rua Amparo, junto da Avenida Paes de Barros e da Rua Maria Daffré.