Fortes chuvas causam transtornos para paulistanos nesta sexta

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A chuva deu uma trégua em São Paulo na tarde desta sexta-feira, 26, e parte da cidade, além das marginais, saíram do estado de atenção às 15h35. As regiões leste e sudeste, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, permanecem em atenção. Toda a cidade de São Paulo estava em estado de atenção desde as 13h45.

Por volta das 16 horas, chovia forte no município de Guarulhos, na Grande São Paulo, e nos bairros de Ermelino Matarazzo, São Miguel Paulista e Itaim Paulista, na zona leste. A chuva forte que atinge São Mateus se desloca para Suzano. Nesse horário, a cidade registrava ainda 9 pontos de alagamento, sendo quatro intransitáveis na Avenida Aricanduva, no sentido Itaquera.

Houve queda de granizo no Itaim Bibi por volta das 14h05. Entre às 14 horas e as 15 horas, a estação meteorológica localizada no Mirante de Santana, na zona norte registrou ventos de rajada que atingiram aproximadamente 40km/h.

AEROPORTO

A forte chuva fechou o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, às 14h08. Das 123 partidas programadas até às 14 horas, 2 (1.6%) registraram atraso e 5 (4.1%) foram canceladas, segundo dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).