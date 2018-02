Forte nevoeiro encobre a capital paulista nesta sexta-feira

A capital paulista amanheceu com forte nevoeiro nesta sexta-feira, 24. Pelo menos até as 8h25, o aeroporto de Congonhas ainda estava fechado para pousos e decolagens. Às 6h, o aeroporto do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, registrou temperatura de 15ºC.

Segundo meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a neblina deve se dissipar durante o dia e o sol deve aparecer entre poucas nuvens. Durante a tarde, as temperaturas podem chegar a 25ºC. Em Campos do Jordão, também há nevoeiro nesta sexta-feira. As temperaturas devem oscilar entre 21ºC e 8ºC. Em Ubatuba, no litoral norte, a máxima chega a 29ºC, com mínima de 19ºC.No sábado, 25, a temperatura deve continuar alta, porém há possibilidade de garoa no final da tarde em São Paulo.