Forte chuva põe SP em estado de atenção e fecha Congonhas

A chuva que atingiu a capital paulista no meio da tarde desta segunda-feira, 22, complicou o trânsito, causou pontos de alagamento e fechou o Aeroporto de Congonhas, na zona sul. Às 18h10 eram 164 km de congestionamento e 45 pontos de alagamento. Congonhas fechou às 15h30 e reabriu pouco antes das 17 horas. O Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, ficou alagado. Em duas horas, choveu 32% do esperado para todo o mês. Foto: Filipe Araújo/AE Imagem das nuvens carregadas na zona sul e a decolagem do último avião antes de Congonhas fechar Veja também: Ouça recomendações do CGE a quem fica preso nas enchentes Chuva deixa pessoas ilhadas em carros e ônibus em São Paulo Chuva deixa 10 bairros e parte da Grande SP sem luz Atrasos atingem quase 42% dos vôos da Gol O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou estado de atenção em toda a cidade. Chovia forte principalmente nas zonas sul e oeste. Houve queda de granizo em áreas de zona norte. A tendência, segundo o CGE, é que as pancadas de chuva se prolonguem até o fim da tarde. Em duas horas, choveu 64,8 milímetros, o equivalente a 32% do esperado para todo o mês de dezembro, segundo Marcelo Pinheiro, da Climatempo. Pelo menos quatro árvores caíram. Entre 14h30 e 15h30, o Corpo de Bombeiros recebeu cinco chamados de pessoas em carros parados em meio à água, sobretudo na zona norte, e dois de crianças e idosos ilhados em residências, na Rua Mangarás, no Jaçanã, e na Rua Guaracininga, no Carandiru. Os trens do Metrô circulavam com velocidade restrita. Os da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operavam normalmente. Centro Um trólebus derrubou dois postes no Viaduto do Chá, na região central de São Paulo. Até às 16h10, o trânsito no viaduto estava interditado. O acidente ocorreu às 13h55 e foi provocado por um corte no fornecimento de energia elétrica pela Eletropaulo, de acordo com a (CET). Texto ampliado às 18h10 para acréscimo de informações.