Chuva derruba árvore no Terminal Bandeira no centro de SP

O temporal que atingiu São Paulo na madrugada deste sábado, 3, derrubou 18 árvores, uma delas de grande porte caiu em cima da passarela do Terminal Bandeira, no centro da cidade. Ninguém ficou ferido. A passarela dá acesso do terminal para a região do Anhangabaú. A área foi isolada pela prefeitura, por volta das 9h.

A prefeitura informou que a retirada da árvore deve ser feita até o final da tarde deste sábado. O acesso de duas linhas de ônibus foi interditado e os pontos de parada foram transferidos para fora do terminal, até que sejam realizados os reparos no local. A árvore atingiu a fiação e a rede aérea.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atenção. O Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) decretou estado de atenção entre às 3h40 e 4h55 deste sábado por causa das fortes chuvas. Além da queda das árvores, foram registrados 8 pontos de alagamentos nas regiões de Vila Maria e Santana (na zona norte) e do Butantã, Lapa e Pinheiros (na zona oeste).

Previsão. De acordo com o CGE, uma frente fria deve mudar o tempo na capital neste fim de semana e irá provocar chuvas mais generalizadas e o declínio das temperaturas.

Para este sábado, a a previsão é de que as temperaturas variem entre mínimas de 20º e máximas de 26º. As chuvas devem ocorrer na forma de pancadas isoladas. Já para o domingo, 4, a previsão é de tempo fechado com chuvas fracas e chuviscos, além de um declínio "significativo" das temperaturas, segundo a CGE. Os termômetros devem oscilar entre mínimas de 16ºC e máximas de até 22ºC.