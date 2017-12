Forte chuva deixa toda a cidade de São Paulo em estado de atenção

Atualizado às 17h46

São Paulo permaneceu em estado de atenção para alagamentos por cerca de uma hora, entre as 15h30 e as 16h40 desta segunda-feira, 13. Apenas a região sudeste da capital continuou em estado de atenção, que teve término às 17h20.

Às 17h São Paulo tinha quatro pontos de alagamentos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE): três na Mooca, zona leste, e um em Santo Amaro, na zona sul. A Avenida Celso Garcia nos dois sentidos apresentava alagamento intransitável, na altura da Rua Engenho Velho, no Tatuapé.

O CGE informa que o tempo permanecerá abafado, com temperaturas próximas aos 21ºC durante a madrugada.

Transportes. Onze aviões que pousariam no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, foram deslocados para outros locais por conta da chuva. Os dois voos internacionais e os nove nacionais acabaram pousando no Galeão, no Rio, em Campinas ou em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Às 17h45, segundo a GRU Airport, as operações já estavam regularizadas.

A chuva chegou a afetar a circulação de trens da Linha 7 - Rubi, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Um alagamento na via interrompeu a circulação entre as estações Caieiras e Franco da Rocha por cerca de 40 minutos até as 16h15.

Previsão. O tempo não deve mudar nos próximos dias, que seguem com condições típicas de verão: sol, calor e pancadas de chuva no final das tardes. Na terça-feira, 14, o tempo será abafado, com sol e variação de nuvens. Os termômetros variam entre 21ºC e 32ºC. A chegada da brisa marítima no final da tarde deverá causar chuvas na capital paulista.