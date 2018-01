Forte chuva provoca alagamentos em São Paulo e rodovias da Região Metropolitana

SÃO PAULO - A chuva que atingiu a maior parte da capital paulista entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira, 26, provocou alagamentos e deixou o trânsito ainda mais lento do que o normal no começo desta quinta-feira, 26. Uma pancada mais forte, acompanhada de raios e trovões, manteve o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura em estado de atenção das 5h17 às 6h50.

A chuva deu uma trégua por volta das 7 horas, mas a meteorologia ainda alerta para a possibilidade de novas pancadas durante o dia. Às 10 horas, não eram registrados mais pontos alagados. Devido a quedas de energia elétrica, muitos semáforos ainda permaneciam desligados na cidade.

Estradas. Na Rodovia Régis Bittencourt, um trecho ficou inundado na altura do Shopping de Taboão da Serra, no sentido capital, e o trânsito chegou a ser interditado. Os congestionamentos cegaram a 20 quilômetros no horário de pico nas rodovias Anchieta, Raposo Tavares, Ayrton Senna e Castelo Branco.

Transporte. Uma falha de energia elétrica provoca atrasos na Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) desde o início do dia. O problema reduz a velocidade entre as estações Luz e Francisco Morato. Ônibus foram acionados através do Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) para aliviar a superlotação das estações.

Também houve uma falha em equipamentos de via na Linha 9-Esmeralda da CPTM, entre as estações Ceasa e Hebraica-Rebouças. O problema foi resolvido por volta das 7h30.