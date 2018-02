Fortaleza também quer ter Dia Hétero O vereador Ciro Albuquerque (PTC), da Câmara de Fortaleza, quer instituir na cidade o Dia do Orgulho Heterossexual. O projeto de lei, que aguarda votação, prevê a data em 8 de dezembro para colaborar para a "manutenção dos padrões éticos, morais e religiosos" do País. Lei semelhante foi aprovada na Câmara de São Paulo no dia 3, projeto do vereador Carlos Apolinário (DEM). No texto de Fortaleza chegaram a ser anexadas declarações de Apolinário.