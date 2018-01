Forro de marquise de hospital desaba e fere quatro na zona leste de São Paulo Quatro pessoas ficaram feridas ontem de manhã com a queda de parte do forro de gesso de uma marquise do Hospital e Maternidade São Cristóvão, na zona leste de São Paulo. Segundo a assessoria do hospital, o acidente aconteceu por volta das 8h30. A marquise dá acesso ao ambulatório. O gesso caiu sobre quatro mulheres que aguardavam atendimento.