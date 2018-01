Forro de academia desaba e fere aluna no Shopping Eldorado

Uma frequentadora da Fórmula Academia, que funciona no Shopping Eldorado, foi atingida nesta segunda-feira, 18, por um pedaço de gesso que caiu do teto da sala de musculação. Em comunicado,a empresa informou que a aluna atingida é a bancária Renata Friedman, de 27 anos, que sofreu pequenos cortes no pescoço e na boca. A jovem foi encaminhada ao hospital Albert Einstein, onde fez uma tomografia.

A responsável pela manutenção da academia, engenharia de segurança, está averiguando a extensão dos reparos. Durante o período de análise técnica e reconstrução do forro, a sala de musculação, que dispõe de 170 aparelhos, ficará fechada. Os alunos poderão dispor das unidades Market Place e Cerqueira César (Rua da Consolação) até que os reparos sejam concluídos.