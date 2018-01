Forno de padaria explode e deixa 1 morto e 2 feridos em Marília

SOROCABA - Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na explosão do forno de uma padaria, na manhã desta sexta-feira, 18, em Marília, no interior de São Paulo. A padaria funciona no interior de um supermercado, e o funcionário José Francisco de Souza, de 64 anos, acendia o forno quando aconteceu a explosão. Ele foi lançado a dez metros de distância e morreu na hora.

Outros dois funcionários ficaram feridos e foram levados ao Hospital das Clínicas da cidade. Eles foram medicados e já receberam alta. Testemunhas relataram terem sentido cheiro de gás antes da explosão.

O impacto da explosão destruiu o forno, uma câmera fria e outras instalações do supermercado. O Corpo de Bombeiros isolou a área para perícia. A Polícia Civil abriu inquérito.

A direção da Rede de Supermercados Amigão lamentou o acidente e informou em nota que está dando todo suporte à família do funcionário morto e apoio à equipe de colaboradores da loja.

"A empresa abriu uma sindicância interna e está colaborando com as autoridades para apurar as causas do acidente. Em respeito à memória do funcionário, a loja permanecerá fechada nesta sexta-feira", informa a nota.