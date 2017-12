Fornecimento de água volta ao normal em bairros da zona leste

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

O fornecimento de água na região de Vila Carrão, na zona leste da cidade, já foi totalmente normalizado nesta quinta-feira, 29, segundo informações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A água havia sido cortada na madrugada de terça-feira, 27, para cerca de 70 mil moradores, após o rompimento de uma adutora na Rua Diamante Preto. Os serviços de reparo e de lavagem e desinfecção da adutora terminaram por volta das 17h30 da quarta, e a abertura das válvulas e a liberação da água para o abastecimento teve início em seguida, segundo a Sabesp. A normalização do abastecimento aconteceu entre a noite e madrugada desta quinta. A adutora abastece os bairros Vila Gomes Cardim, Cidade Mãe do Céu, Vila Azevedo, Vila Lusitana, Vila Brasil, Chácara Califórnia, Vila Carrão, Chácara Santo Antônio, Jardim Maranhão, Chácara Paraíso, Vila Regente Feijó, Vila Formosa, Chácara Mafalda, Vila Rio Branco, Jardim Guanabara, Tatuapé, Parque São Jorge e Vila Moreira.