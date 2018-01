Fornecimento de água no Butantã será interrompido na quinta

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai interromper o fornecimento de água para cerca de 65 mil moradores da região do Butantã, na zona oeste de São Paulo, nesta quinta-feira, 6.

Os serviços operacionais serão realizados das 8h às 16h no sistema de abastecimento da Vila Sônia para a instalação de válvulas na rede de água das ruas João da Cruz Melão e Roteiro. O objetivo é otimizar o fornecimento de água na região.

A interrupção do abastecimento acontecerá nos bairros do Butantã, Casa do Bandeirante, Caxingui, Cidade Jardim, Fazenda do Jóquei Club, Ferreira, Instituto Previdência, Jd. Colombo (parte), Jd. Everest, Jd. Guedala (parte), Jd. Jussara, Jd. Monte Kemel (parte), Jd. Nilson, Jd. Oriente, Jd. Rosemary, Jd. Trussardi, Morumbi (parte), Vila Campo Belo (parte), Jd. Ford, Vila Sônia, Jd. Inah, Jd. Progredior e Vila Sabiá.

O retorno da água ocorrerá de forma gradual após o término dos serviços. A normalização total do fornecimento deverá ocorrer durante a madrugada.