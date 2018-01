Força terá ajuda de psicólogos e sociólogos

O comandante militar do Leste, general Adriano Pereira Júnior, disse que o Exército fará uma reaproximação com a comunidade para tentar restabelecer a confiança. Ele se reuniu ontem com o secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, Rodrigo Neves, na sede da Força, no Alemão. "Realizamos periodicamente encontros com a comunidade para ouvir as demandas e reclamações. A partir de agora, cada uma dessas reuniões vai contar com a presença de um representante da Força", disse Neves.

Confronto. Também estiveram no Alemão uma procuradora e três promotores do Ministério Público Militar, que acompanham o Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado para apurar se houve excessos por parte dos soldados envolvidos no confronto de domingo à noite com moradores que assistiam a um jogo de futebol em um bar. Na quarta-feira, quatro soldados foram afastados.

O promotor Luciano Gorrilhas entendeu os conflitos desta semana como uma "ação orquestrada pelo tráfico para diminuir a autoridade do Exército". Mesmo assim, promotores divulgaram o telefone 0800-021-7500 para receber denúncias de moradores que se sentirem intimidados pela tropa.