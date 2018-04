Força tática acompanha protesto no centro Cerca de 3,5 mil pessoas participaram ontem do 5.º ato contra o aumento da tarifa de ônibus, de R$ 2,70 para R$ 3. O grupo seguiu do Teatro Municipal, onde se concentrava desde as 17 horas, para o Terminal d. Pedro II, onde fez panfletagem. A saída dos ônibus foi parcialmente bloqueada por 5 minutos. A Força Tática da PM impediu que o grupo permanecesse no terminal.