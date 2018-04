Força-tarefa vai monitorar RJ, MG e ES até março

O governo escalou ontem os ministros da Casa Civil, Integração Nacional, Ciência e Tecnologia, Saúde e Transportes para tratar do assunto com a presidente Dilma Rousseff. As equipes devem informar a Defesa Civil sobre riscos de desastres. Três centros de operação e monitoramento devem ficar nesses Estados até o fim de março.

O governo também trabalha para que as populações tenham antecipação do Bolsa-Família e liberação do FGTS. / RAFAEL MORAES MOURA e ANDREA JUBÉ VIANNA