Força-tarefa para limpeza de bueiros busca evitar alagamentos

Daniela do Canto, do estadao.com.br,

Uma força-tarefa formada por equipes da Prefeitura e da Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo (Sabesp) deu início na noite desta quinta-feira, 28, a uma intensificação na limpeza dos 397 mil bueiros da cidade.

Conforme informações divulgadas pela assessoria de imprensa do prefeito Gilberto Kassab (DEM), ele deveria acompanhar a força-tarefa durante os serviços na Marginal do Pinheiros, sob as pontes Cidade Jardim e Eusébio Matoso. Mas o prefeito permaneceu no primeiro local por apenas cerca de cinco minutos e foi embora em seguida, após dar uma entrevista à TV Globo.

O presidente da Sabesp, Gesner Oliveira, explicou que a força-tarefa visa evitar os alagamentos na cidade. "Estamos chamando a todos para que não se jogue lixo e entulho porque isso entope os bueiros e provoca alagamentos". Segundo ele, o serviço será feito de segunda a sexta-feira, das 22h às 5h e aos finais de semana, das 8h às 17h, para não atrapalhar o trânsito. "Este serviço já ocorre regularmente, mas será mais intenso nas próximas cinco semanas, quando esperamos limpar mais de 100 mil bueiros", estimou.