Força-tarefa para contornar apagões O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, anunciou ontem que o governo está formando uma força-tarefa para garantir que não haja problemas de abastecimento de energia no feriado. Segundo ele, todas as distribuidoras de energia foram orientadas a reforçar as equipes, especialmente nos locais com maior movimentação de turistas, como São Paulo, Rio, Salvador e Recife, até as 12h de quarta-feira. Também haverá um esquema especial para atender às distribuidoras que enfrentarem problemas.