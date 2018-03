Força Nacional vai reforçar a segurança A Força Nacional foi autorizada ontem, por portaria no Diário Oficial da União, a atuar no Distrito Federal até 31 de dezembro deste ano. O prazo pode ser prorrogado e a ideia é que as tropas reforcem a segurança nos limites estaduais. O pedido de reforço havia sido feito pelo governo local no dia 28, para combater tráfico e roubos.