Força Nacional ocupa lugar de PMs em greve A Força Nacional de Segurança assumiu, no fim de semana, as funções da Polícia Militar do Piauí - 130 homens e 30 viaturas estão nas ruas fazendo policiamento ostensivo, com ajuda de militares que não aderiram à greve. A paralização já dura uma semana e foi considerada ilegal pela Justiça. Decisão do desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho determina que, em caso de descumprimento, seja aplicada uma multa de R$ 10 mil por dia para associações que representam policiais militares e bombeiros.