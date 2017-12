Foragido que invadiu casa de policial e é preso

SÃO PAULO - Foragido da Penitenciária de Franco da Rocha (Grande SP) e responsável pela invasão, semana passada, à casa de um policial civil do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), Wander José da Silva, foi detido, na noite de segunda-feira, 26, na Rua Boi Piguá, no Jardim Daysy, região do Tremembé, na zona norte de São Paulo.

O criminoso, com o qual os policiais apreenderam um colete à prova de balas, afirmou que no assalto contou com a ajuda de comparsas e que na ocasião roubou um fuzil particular do policial, joias e outros objetos da casa. Wander tem passagens por furto e roubo. A arma levada durante o assalto não foi recuperada.

O caso foi encaminhado à 4ª Delegacia da Divisão de Investigação de Roubos e Furtos de Veículos de Cargas (Divecar), do Deic, onde atua o policial, que foi vítima do assalto. A ocorrência do assalto à casa do policial civil foi registrado no 20º Distrito Policial, da Água Fria.