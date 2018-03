Foragido há 1 mês, Mizael não fala em se entregar O advogado e ex-policial militar Mizael Bispo de Souza, acusado de matar a ex-namorada e também advogada Mércia Nakashima, procurado pela Polícia desde 7 de dezembro, reafirmou em entrevista exclusiva concedida por e-mail ao Estado que não cometeu o crime, mas que, se tivesse intenção de assassiná-la, "teria feito isso muito antes", pois oportunidades não lhe faltaram. "Estive com ela em alguns dias antes do ocorrido, saindo inclusive no próprio carro dela."