Foragido é preso durante próprio show na zona sul de São Paulo

Homem que estava foragido, desde março de 2010, foi localizado e preso na madrugada deste domingo, 17, em uma casa de show localizada na Rua Acedio José Fontanete, no Jardim Ibirapuera, zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o cantor chegou a apresentar documento de identidade com nome e foto diferente que foi reconhecido como falso em consulta na delegacia.

Mike Oliveira da Silva, de 33 anos foi detido por policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) enquanto fazia um show. Os agentes chegaram ao local por volta das 3h desde domingo para cumprir o mandado de prisão, que foi expedido em março de 2010 pela 12ª Vara Criminal. Silva chegou a apresentar documento falso e foi preso em flagrante.

Junto com o foragido, foram apreendidos um Gol prata, uma folha de cheque, dois celulares, R$ 7 e documentos que e serão entregues aos familiares, afirma a SSP.

O caso foi registrado no 85° Distrito Policial como uso de documento falso e captura de procurado.