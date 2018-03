Foragido é preso com R$ 215 mil em Sorocaba, SP

Através de informações anônimas, os PMs descobriram que em uma das propriedades, no Horto Florestal, o criminoso mantinha os jogos de azar. Ele e mais um caseiro, de 20 anos, foram presos em uma segunda chácara, também de propriedade do foragido, no bairro de Jacutinga. Além das oito máquinas caça-níqueis, a polícia apreendeu armas e munições de uso exclusivo das forças policiais.

Segundo informações da polícia, o criminoso confessou que a quantia de R$ 29.959 em dinheiro e R$185.170 em cheques era proveniente do que ganhava com os jogos e também de empréstimos que fazia. O caseiro foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma e munições, já o outro suspeito assinou o boletim de captura de foragido e será indiciado como autor de contravenção penal de jogo de azar.