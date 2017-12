Foragido é preso com 19 kg de maconha no litoral de São Paulo

A polícia prendeu na noite de quarta-feira, 14, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, um traficante foragido da Justiça, que estava com mais de 19 quilos de maconha. Os policiais chegaram até o local após denúncia anônima. Segundo a Polícia Militar, o traficante conhecido como "China" estava na janela da casa, no bairro Iemanjá, quando os policiais chegaram. Durante a vistoria no interior da casa, os PMs encontraram um revolver calibre 38, com numeração raspada e duas mochilas contendo dez tabletes de maconha cada uma.