Foragido da Justiça há 28 anos é preso em São Paulo

O comerciante Edilson R.S., de 52 anos, foragido da Justiça há 28 anos, foi detido na última sexta-feira, 16, na Rodovia Régis Bittencourt, na região de Barra do Turvo, no interior de São Paulo. Ele era procurado por ter cometido um homicídio.

Por volta das 10h30, policiais rodoviários federais abordaram um automóvel Astra Sedan na altura do km 525 da Rodovia Régis Bittencourt. Os policiais suspeitaram do condutor e decidiram pesquisar seus antecedentes criminais.

Por meio do Sistema Infoseg, os policiais descobriram que Edilson tinha um mandado de prisão preventiva contra ele, expedido por ser suspeito de ter cometido um homicídio no Estado na Bahia no ano de 1982. Edilson foi levado à Cadeia Pública de Eldorado (SP).