Foragido da Justiça há 10 anos é capturado no Paraná

Claudir da Cruz Brasil, de 29 anos, foragido da Justiça há 10 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, 9, em Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba, por policiais da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone), após denúncia anônima.

Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38 e dois documentos de identidade, um do Paraná com o nome de Claudir da Cruz Brasil e outro, do Rio de Janeiro, com o nome de Claudimir da Cruz Brasil.

Claudir fugiu da cadeia de Mangueirinha, próximo a Laranjeiras do Sul, no centro-oeste do Estado, em 1999, e tinha contra ele dois mandados de prisão em aberto por homicídio, três por lesão corporal, dois por porte ilegal de arma de fogo e dois por atentado violento ao pudor.