Foragido da Justiça é preso na Grande SP

Pedro da Rocha, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Fernando Aparecido de Santana foi preso na noite de segunda-feira, 18, por policiais militares na Avenida dos Expedicionários, em Arujá, na Grande São Paulo. Ele foi parado e identificado em uma blitz montada na via. Fernando cumpria pena no Presídio de Curvelo, em Minas Gerais, por assalto a caixa eletrônico em Guarulhos, até fugir há um ano e meio.

De acordo com o tenente Gim, da 3ª Companhia do 21º Batalhão, o foragido estava em um Vectra preto quando abordado. Na ficha policial do detido constam os crimes de furto, roubo e interceptação. O caso foi registrado na delegacia central de Arujá.