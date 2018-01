Foragido com extensa ficha criminal é preso em apartamento em SP

SÃO PAULO - Um homem que estava foragido da Justiça desde 2008 foi preso por policiais civis da Divisão de Capturas, no início da manhã desta sexta-feira, 9, em um apartamento no Brás, centro de São Paulo. O rapaz tem uma extensa ficha criminal, composta por roubos, furtos, tentativa de homicídio e formação de quadrilha, sendo condenado por participação no roubo a um carro forte em 2004 na cidade de José Bonifácio, a 482 quilômetros da capital.

Os policiais receberam a denúncia de que o procurado estava em um apartamento localizado na rua Azevedo Junior. A equipe foi até o local para cumprir o mandado de prisão e fez campana durante a madrugada, aguardando o momento certo para agir. Por volta das 6 horas, a polícia subiu até o 18º andar do prédio e deteve R.P.S, conhecido como "Galo".

Dentro do imóvel, foi encontrado uma réplica de fuzil M4, além de vários relógios, joias, notebook, aparelhos celulares e dinheiro. Os objetos foram apreendidos pelos policiais, que investigarão a origem de cada peça.

"Galo" deve ser transferido para um Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecerá novamente à disposição da Justiça.