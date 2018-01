Com exceção do litoral, praticamente todo o Estado do Paraná teve umidade relativa do ar inferior a 30%, considerado como estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Mas, em algumas estações, o nível chegou ao grau de alerta - inferior a 20%. Em Toledo, o Instituto Tecnológico Simepar mediu 18%. No noroeste do Estado, a população de Paranavaí conviveu com 18,2%.