Food truck explode em Perdizes, na zona oeste; uma pessoa fica ferida

SÃO PAULO - Um food truck, caminhão que vende comida, explodiu no fim da tarde desta quarta-feira, 28, e deixou uma pessoa ferida na Rua Caraíbas, em Perdizes, zona oeste da capital paulista. Segundo a Polícia Militar, um botijão de gás explodiu dentro do caminhão pelas 17h50. O caminhão "Oriental Food Truck - Yakissoba & Cia" comercializava comida japonesa.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local para apagar o fogo. De acordo com a Polícia, um homem que trabalhava no estacionamento onde estava o caminhão tentou conter as chamas com um extintor, mas acabou com ferimentos no braço. Ele foi encaminhado pelos bombeiros ao Pronto-Socorro da Lapa e depois liberado.

Um funcionário do caminhão afirmou que havia acabado de finalizar o expediente e, como de costume, ligou na tomada um dos refrigeradores e, momentos depois, já fora do veículo, escutou uma explosão e viu as chamas. O caso foi registrado no 91º DP. Foi solicitada perícia no local e o caso foi registrado como incêndio e lesão corporal culposa.

Regulamentação. Desde 2014, a Prefeitura de São Paulo tem definidas regras para comida nas ruas da cidade. Decreto assinado pelo prefeito Fernando Haddad (PT) em maio do ano passado estabelece que pessoas jurídicas ou microeempreendedores individuais (MEI) podem vender alimentos em "furgões adaptados", ou food trucks. O ponto de vendas deve estar uma distância mínima de 20 metros de estações de metrô, trem, escolas, rodoviárias, aeroportos, ginásios esportivos, estádios de futebol, monumentos e bens tombados. Se houver comércio de alimentos na região, o ponto deve estar a 25 metros de distância.