Fonte do Ibirapuera fará homenagem a namorados

O Dia dos Namorados não vai passar em branco no Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital. Ao som de músicas românticas, serão refletidas na Fonte Multimídia cenas de beijos famosos do cinema, como os de 'O Vento Levou', 'Titanic' e 'A Dama e o Vagabundo'. Espetáculo de luzes completa a apresentação.

A Fonte Multimídia é uma instalação flutuante de 110 metros de comprimento por dois metros de largura, que movimenta cerca de 60 mil litros de água por minuto. Cada torre de água é capaz de lançar 24 jatos verticais com até 15 metros de altura, formando uma cortina de água para exibição de imagens em alta definição.

Os espetáculos natalinos no local, que acontecem todos os anos, são bastante concorridos.

A fonte tem capacidade de projetar um jato de 60 metros de altura, o equivalente a um prédio de 20 andares. Oito setores de iluminação possibilitam a geração de 60 tonalidades de cores. O projeto de sonorização foi feito para que o som fique restrito ao perímetro do lago.