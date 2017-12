Fonte de renda da Fifa, logotipo oficial será lançado hoje Em uma festa que contará com cantores e imagens sobre as belezas do País, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a Fifa dão início hoje à campanha da Copa do Mundo de 2014 no Brasil com a apresentação do logotipo oficial do evento. Mas o evento não é nem de longe apenas uma festa. Trata-se do lançamento da venda do emblema e de direitos comerciais que devem render aos cofres da Fifa US$ 1,6 bilhão (R$ 2,8 bi). Para a entidade, a comercialização da marca é um dos pilares de sua fortuna.