''Fomos nós que tiramos os corpos'' O costureiro Paulo Silva, de 59 anos, está desde terça-feira sem dormir. Morador do loteamento Floresta, em Nova Friburgo, ele ajudou a retirar 37 corpos de moradores debaixo da terra. "Fomos nós, moradores, que tiramos, depois lavamos, enrolamos em lençóis e mandamos para baixo", disse o morador, do alto do morro devastado.