Fome? Pega a fila Haja hotel e toalha Sai um, entra outro Rock in lago

Mais alguns números superlativos para mostrar o tamanho da brincadeira: sabe quantos quartos de hotel foram alugados pela produção do Rock in Rio? Três mil. Quantas toalhas foram pedidas para os camarins? 900 por dia. E qual o pedido mais bizarro? "Não recebemos pedidos bizarros", diz a assessoria.

O Palco Sunset sofreu com o atraso de 20 minutos logo no primeiro show. O efeito cascata fez com que todos os próximos shows começassem depois do previsto. Mas os técnicos do espaço merecem palmas. A troca de aparelhagens entre uma banda e outra levava inacreditáveis dez minutos.

Se alguém pensou em entrar nadando na Cidade do Rock pela vizinha Lagoa de Jacarepaguá (sim, apostamos que muita gente pensou nisso), esqueça. A organização do evento se antecipou e instalou câmeras termosensíveis capazes de identificar um gaiato a 4 km de distância, além de reforçar a segurança.