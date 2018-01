Foliões fogem do ziriguidum

SÃO PAULO - Não gosta do batuque das escolas de samba? Quer fugir do ruído do tamborim, do surdo e do tambor? Não é sua onda acompanhar desfiles pela TV? Mas, apesar disso tudo, você quer se divertir, dançar e badalar no feriadão? Se esse é o seu perfil, saiba que há paulistanos que optaram por ficar longe do ziriguidum e vão para casas noturnas de música eletrônica, bailes sertanejos ou bares agitados por bandas de rock.

"Só porque é carnaval tenho de deixar meus gostos de lado e cair no samba?", questiona a fisioterapeuta Ligia Terra, que ficará de sábado a quarta-feira em sua casa de veraneio na Praia de Maresias, no litoral norte de São Paulo, com amigas. Elas pretendem bater cartão no Sirena, clube praiano de música eletrônica. "Quero festejar, mas com meu estilo."

O Sirena não se renderá ao samba em nenhum dos dias do carnaval. Lá, a música eletrônica dá o tom da balada. E foi escalado um time de DJs estrangeiros de primeira linha para ferver a pista: o grego Steve Angello toca no sábado; o holandês Armin van Buuren, considerado o melhor do mundo pela revista inglesa Dj Mag, no domingo; o americano Erick Morillo, na segunda; e o holandês Sander van Doorn, na terça.

Para quem não vai para a praia, há baladas abertas na capital paulista - a maioria com música eletrônica, como a Hot Hot, na Bela Vista, que terá festa na sexta e no sábado, e o Vegas, casa da Rua Augusta, no centro, que vai abrir todos os dias de carnaval.

O clube Glória, também no centro, promove uma disputa amadora de dança na sexta (dá para se inscrever pelo e-mail arrasanacoreo@clubegloria.com.br; os vencedores ganham roupas) e abre ainda no sábado e no domingo. A The Week, dedicada ao público GLS, funciona entre sexta e terça - na sexta e no domingo, recebe a festa Gambiarra, frequentada por atores, artistas e moderninhos.

SERTANEJO - O Villa Country, na Barra Funda, não tocará samba para atrair seus clientes fiéis

Há também opções para os que não são fãs de clubes de tecno, trance, electro e outros gêneros eletrônicos. "Devo ficar em São Paulo, porque trabalho na segunda", conta o consultor em Tecnologia de Informação Rogério Arruda. "E não trocarei o sertanejo, que ouço desde os 10 anos, por um samba." Arruda quer ir ao Villa Country, na Barra Funda, onde duplas de música sertaneja se apresentam entre sexta e segunda.

Já quem curte rock pode optar pelo pub O"Malley"s, nos Jardins. Entre sexta e sábado, há shows de bandas de rock e de pop. O bar, que conta com uma mesa de sinuca e cervejas importadas, abre ainda na segunda e na terça. "Tenho uma clientela fiel que nos escolherá para fugir do carnaval", conta o proprietário, Ali Visserman. "Estrangeiros radicados na cidade nos procuram com esse fim todos os anos."

Roqueiros também devem lotar o Blackmore Rock Bar, em Moema. Lá, ocorre a sexta edição do festival CarnaMetal 2010, dedicado ao pesado heavy metal.

BALADAS

CarnaMetal:

Blackmore Rock Bar, Alameda dos Maracatins, 1.317, Moema. Sexta a terça.

Tel.: 5041-9340. R$ 10 a R$ 12

Glória:

Rua 13 de Maio, 830, Bela Vista. Sexta a domingo. Tel.: 3287-3700. R$ 15 a R$ 35

Hot Hot:

Rua Santo Antônio, 570, Bela Vista. Sexta e sábado. Tel. 2985-8685. R$ 35 a R$ 80

O"Malley"s:

Alameda Itu, 1.529, Jardim Paulista. Sexta a terça. Tel.: 3086.0780.

Grátis a R$ 25

Sirena:

Rua Sebastião Romão César, 418, Maresias, São Sebastião. Tel.: 3077-0020. Sábado a terça. R$ 60 a R$ 180

The Week:

Rua Guaicurus, 324, Lapa. Tel.: 3868-9944. Sexta a terça. R$ 20 a R$ 70

Vegas:

Rua Augusta, 765, Consolação. Tel.: 3231-3705. Sexta a domingo. R$ 30 a R$ 35

Villa Country:

Avenida Francisco Matarazzo, 774, Barra Funda. Tel.: 3868-5858. Sexta a segunda. R$ 25 a R$ 40