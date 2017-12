Foliões e clientes de bar lotam ruas da Vila Madalena

Mesmo após o fim do carnaval, a esquina das Ruas Aspicuelta e Fidalga, na Vila Madalena (zona oeste de São Paulo), ficou tomada de pessoas neste domingo, 9. Segundo vendedores ambulantes, o local tem reunido todos os fins de semana desde o início de fevereiro pessoas que vão aos bares e foliões de blocos que passam pelo bairro durante a tarde.

A esquina fica bloqueada para carros, sem a presença da CET para auxiliar no tráfego e muitos desavisados se assustam com a movimentação. Com funk e outros ritmos em volume alto e ambulantes comercializando bebidas alcoólicas, alguns moradores do bairro chegaram a chamar a Polícia Militar, mas nenhuma confusão foi registrada.

Três amigas, duas de São Paulo e outra de Guarulhos, disseram que têm participado de todos os blocos programados na região há mais de três semanas. "Sábado estava mais animado e semana passada, melhor ainda. Fim de carnaval é igual a fim de feira, só tem bagaço", disse Bia Valim, esteticista de 20 anos que lamenta que o Carnaval tenha terminado.

Já as amigas Bruna Andrade, de 17, e Camila Esquivel, de 24, programaram ir a um bar na região, mas se depararam com a concentração de pessoas na rua e decidiram ficar. "Pra quem gosta de gente, como nós, está ótimo", disse Camila.