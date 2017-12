Foliões curtem bloco por ruas de Pinheiros

SÃO PAULO - Foliões do bloco João Capota na Alves ocuparam a Rua Oscar Freire, em Pinheiros, na zona oeste, na tarde deste sábado, 1º.

O bloco foi criado em 2007 em uma mesa de bar por dez estudantes que iam ficar em São Paulo durante o carnaval, moradores de repúblicas das ruas João Moura, Alves e Capote Valente, por isso o nome do bloco, diz Marina Moretti, uma das fundadoras. Ela tem 30 anos e é empresária. "Tudo é feito de forma coletiva, em mesa de bar."

Quem gosta só de canções tradicionais de carnaval pode se frustrar, pois a bateria do bloco só toca músicas com letras próprias, repetindo o nome do bloco em ritmo de canções famosas.