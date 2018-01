Folheto da PM causa polêmica ao retratar negro como criminoso

SÃO PAULO - A distribuição de um folheto com dicas de segurança pela Polícia Militar causou polêmica em Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo, por retratar um homem negro como criminoso. Na ilustração, o homem tem cabelo "black power" e está com uma arma na mão. Com o intuito de educar, o panfleto acabou reforçando preconceitos.

O folheto foi distribuído em escolas e fazia parte do projeto Educação Para a Segurança, segundo a PM. O folder visa a indicar procedimentos que aumentem a segurança em casa, como ter a chave a mãos quando estiver se aproximando da residência para evitar ser abordado por bandidos. O homem negro ilustra a seção destinada à "alguém em sua porta", que traz dicas para evitar estranhos dentro de casa. Uma das sugestões é analisar as credenciais de funcionários cujos serviços não foram solicitados.

A PM informou, em nota, que os impressos são antigos e já foram retirados de circulação com o "objetivo de evitar interpretações equivocadas e oportunistas que nada contribuem para a questão racial." A corporação disse ainda que as ilustrações foram feitas por um cartunista e policial militar negro, "concebidas sem qualquer intenção preconceituosa racial, até porque, na Polícia Militar, instituição orientada por princípios de Direitos Humanos, grande parte do efetivo é afrodescendente".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A polícia explicou que a paleta de cores usada nos desenhos exprime as "diversas nuances da epiderme do povo brasileiro, podendo variar do claro ao escuro em qualquer personagem, não importando o papel, contexto ou função que desempenha em cada cartoon."