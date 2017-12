Foi multado na Marginal? MP orienta recorrer Quem foi multado na Marginal do Tietê por problemas relacionados às falhas de sinalização após as novas pistas centrais serem inauguradas deve entrar com recurso e pedir a anulação da multa. Essa é a recomendação do Ministério Público Estadual, que investiga a falta de placas em vias de São Paulo há mais de um ano.