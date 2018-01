'Foi muita chuva', diz Kassab sobre alagamentos de ontem

Bruno Siffredi, do estadao.com.br, e Cristiane Bonfim, do Jornal da Tarde,

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, visitou nesta terça-feira, 5, os estúdios da Rádio Eldorado e falou sobre as chuvas que vem afetando a capital neste início de ano. Nesta segunda-feira, 4, uma chuva forte causou mais de vinte pontos de alagamento na cidade e deixou diversas regiões em estado de alerta.

O prefeito disse que o município sabia com antecedência que ocorreriam chuvas fortes e que foi feita uma limpeza adicional na cidade para prevenir os alagamentos, mas a intensidade das chuvas de segunda foi "excessiva". "Foi muita chuva", ressaltou.

Kassab afirmou que "a cidade está se preparando para as chuvas" e ressaltou que neste ano não houve alagamentos nos córregos Pirajussara e Aricanduva, pontos tradicionais de alagamento na cidade. De acordo com o prefeito, isso ocorreu por causa dos investimentos em drenagem realizados pela Prefeitura.

Eleições

Questionado sobre suas pretensões eleitorais, Kassab indicou que não será candidato ao governo de São Paulo neste ano e disse que, à diferença do governador José Serra, que em 2006 deixou a Prefeitura para concorrer ao governo do Estado, ele está no início de sua carreira política e deve concluir seu mandato.

Kassab disse que, na época, era vice-prefeito e que a capital paulista "pedia para o Serra sair para ser candidato a governador ou a presidente". "No meu caso, a cidade pede para eu ficar, até porque eu estou no início da minha carreira, é o meu primeiro cargo majoritário, e o Serra está coroando sua carreira, pois já foi ministro duas vezes, senador, deputado e governador", declarou.

Ele afirmou acreditar que a decisão do governador de São Paulo de ter renunciado ao cargo de prefeito da capital para ser candidato ao governo estadual foi correta, pois ele ganhou no primeiro turno, com uma votação "muito expressiva". "Agora, vou ficar torcendo para que o Serra se defina por sua candidatura a presidente da República", admitiu.

Inspeção veicular

Ele também falou sobre a taxa da inspeção veicular obrigatória, que a partir deste ano não será mais devolvida pela Prefeitura. O prefeito explicou que a taxa não será mais devolvida porque a inspeção passou a ser obrigatória em âmbito nacional e disse que "ainda não sabe como gastar o dinheiro", mas indicou que pode ser investido em melhorias na cidade e no metrô.

"Até então (2009), não existia essa obrigatoriedade. Não é justo, socialmente - já que o proprietário é obrigado a arcar com o ônus da inspeção - que o recurso público seja direcionado a algo compulsório, uma vez que pode ser direcionado ao metrô e à construção de parques", disse.

A obrigatoriedade em âmbito nacional, segundo Kassab, "mostra que a cidade de São Paulo é pioneira, estava correta, e o que era programa exclusivo da cidade passou a ser obrigatório no Brasil inteiro". "Eu desafio um governador ou prefeito a restituir esse valor para o proprietário", acentuou.

(Com informações da Agência Estado)