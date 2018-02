'Foi mais violento do que o esperado', diz tio de Roberto O empresário Domingos Laudisio, tio de Roberto Laudisio Curti, afirmou ontem em Sydney que "a família já viu a maior parte das evidências que serão exibidas" no tribunal. Segundo ele, os parentes somente vão se pronunciar sobre o caso depois de ouvir os depoimentos das testemunhas e dos policiais envolvidos na morte do jovem de 21 anos.