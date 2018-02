''Foi mais difícil do que encontrar agulha no palheiro'' O comandante da Capitania dos Portos, Walter Bombarda, chorou ao ver o reencontro dos pescadores com suas famílias. "Estamos comemorando algo que, estatisticamente, é muito difícil de ocorrer", disse. Segundo ele, as buscas desse tipo são delicadas. "Foi mais difícil do que encontrar agulha no palheiro."