'Foi como se eu tivesse vivido no inferno' Ele frequentou o piscinão durante três anos e chegou a morar dentro dele por uma semana. Afastado do crack há dois meses, "sem tratamento", o carroceiro Rafael Rogério de Medeiros, de 21 anos, conversou com o Estado na última quarta-feira, enquanto recolhia sucata na Avenida General Penha Brasil. Ele enfrentou os piores anos de sua vida ao lado da mulher, Caroline Aparecida Santine, de 22, grávida de quatro meses. "Foi como se eu tivesse vivido no inferno."