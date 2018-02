Foi assessora de Haddad no MEC Paulistana, com mestrado em Pedagogia pelo Mackenzie, Cleuza Repulho, de 50 anos, fez carreira no PT desenvolvendo políticas educacionais na região do ABC Paulista. Trabalhou com Fernando Haddad no Ministério da Educação, foi consultora da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e secretária de Educação de Santo André, cargo que agora ocupa em São Bernardo do Campo. A função é dividida com a presidência da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).