Foi aqui que carioca se apaixonou por SP O Mercado Municipal, no centro de São Paulo, ajudou o carioca Pedro Sotero, de 36 anos, a aprender a amar a capital paulista. Diretor executivo do Museu do Futebol desde janeiro, Sotero aproveita não só o clima do Mercadão, como sua famosa gastronomia. "Impressionante como podemos sentir os sabores e aromas do mundo inteiro, além de desfrutar de um ótimo chope acompanhado de um pastel de bacalhau ou de um sanduíche de mortadela", diz.